Романцев: «Иногда читаю новости про «Манчестер Сити» и думаю, куда вы еще укрепляетесь»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о трансферах «Манчестер Сити».

«Я иногда читаю, что «Манчестер Сити» собирается приобрести еще несколько классных футболистов, и волосы встают на голове дыбом. Куда вы еще укрепляетесь? Кого у вас уже только нет», — цитирует Романцева RT.

На данный момент «Манчестер Сити занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 30 очков за 15 матчей.

10 декабря «Манчестер Сити» сыграет против «Лутона» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.