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Сегодня, 23:10

Романцев: «Иногда читаю новости про «Манчестер Сити» и думаю, куда вы еще укрепляетесь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о трансферах «Манчестер Сити».

«Я иногда читаю, что «Манчестер Сити» собирается приобрести еще несколько классных футболистов, и волосы встают на голове дыбом. Куда вы еще укрепляетесь? Кого у вас уже только нет», — цитирует Романцева RT.

На данный момент «Манчестер Сити занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 30 очков за 15 матчей.

10 декабря «Манчестер Сити» сыграет против «Лутона» в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1243061-romancev-transfery-manchester-siti
Олег Романцев
Футбол
ФК Манчестер Сити
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