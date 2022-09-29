Роналду общался с профессором психологии по поводу будущего

Известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон рассказал о встрече с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду прочитал мою книгу и захотел поговорить. Я приехал к нему домой. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор», — рассказал Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Минувшим летом 37-летний Роналду хотел уйти из команды, так как хотел выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, но он остался в «Манчестер Юнайтед».