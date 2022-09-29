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29 сентября, 03:57

Роналду общался с профессором психологии по поводу будущего

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду и Джордан Питерсон.
Фото Соцсети

Известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон рассказал о встрече с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду прочитал мою книгу и захотел поговорить. Я приехал к нему домой. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор», — рассказал Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Минувшим летом 37-летний Роналду хотел уйти из команды, так как хотел выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, но он остался в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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