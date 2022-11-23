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23 ноября, 18:36

Кин: «Нельзя давать Роналду роль запасного игрока, это просто неправильно»

Рой Кин отреагировал на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «МЮ» Рой Кин отреагировал на расторжение контракта между манкунианцами и португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Это обсуждали последние несколько месяцев. Интервью стало переломным моментом.

Он должен был уйти летом, новый тренер не собирался задействовать его. Нельзя давать Роналду роль запасного игрока, это просто неправильно. К топ-игрокам нужно относиться по-другому», — сказал Кин в эфире ITV.

Он также добавил, что несмотря на этот инцидент, Роналду останется великим футболистом и войдет в историю «МЮ».

22 ноября английский клуб разорвал контракт с 37-летним португальцем после скандального интервью игрока Пирсу Моргану.

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Основные источники исследования

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Криштиану Роналду
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