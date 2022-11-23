«Ньюкасл» пока не вел переговоров с Криштиану Роналду

«Ньюкасл» пока не вел переговоров о подписании контракта с нападающим Криштиану Роналду, утверждает журналист Фабрицио Романо.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появилась информация, что форвард получит сверкрупное предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.