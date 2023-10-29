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Сегодня, 22:10

Рой Кин призвал лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш не должен быть капитаном команды.

«Я определенно забрал бы капитанскую повязку у Бруну Фернандеша. Он все время стонет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

29-летний португалец стал капитаном манкунианцев летом этого года. Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки Харри Магуайра.

В текущем сезоне Фернандеш провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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