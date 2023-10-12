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Сегодня, 10:01

Руни: «Я хочу попытаться вернуть успех такому футбольному клубу, как «Бирмингем»

Алина Савинова
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Уэйн Руни объяснил свое решение покинуть «Ди Си Юнайтед» и возглавить «Бирмингем».

«Очевидно, я поехал в Штаты за опытом и для дальнейшего развития как тренер, но когда появилась возможность присоединиться к «Бирмингему», я был очень рад этому. Я был взволнован и счастлив снова тренировать в Англии и с нетерпением жду этого. «Бирмингем» — огромный клуб, и мне ясно, каковы амбиции владельцев и как клуб хочет двигаться вперед. Это огромная история, которая может оставить след в футболе. Я хочу быть частью попытки вернуть успех этому футбольному клубу», — приводит Goal слова Руни.

Руни возглавлял «Ди Си Юнайтед» с июля 2022 года и покинул пост главного тренера команды 8 октября 2023 года.

«Бирмингем» выступает в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице с 18 очками в 11 матчах.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/wayne-rooney-quit-dc-united-mls-tom-brady-birmingham-city-championship/blt387283db89337343#cs027323846e2a9e37
Уэйн Руни
Футбол
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