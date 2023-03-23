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Сегодня, 16:51

Саа: «Если «МЮ» хочет выиграть АПЛ, Кейн — тот, кто им нужен»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Луи Саа считает, что «Манчестер Юнайтед» должен приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна для того, чтобы выиграть АПЛ.

«Если «МЮ» хочет выиграть АПЛ, то Гарри Кейн — человек, который может им в этом помочь. Я уважаю Вегхорста, но у него нет такого же качества, как у Кейна, и я уверен, что он захочет играть с Рэшфордом каждую неделю. Он долгое время выступал за «Тоттенхэм» и творил для них чудеса. Я не думаю, что кто-то будет держать на него обиду, потому что он доказал свою лояльность и показал, что он фанат «шпор». Тем не менее на данный момент он заслуживает трофеев, и «Манчестер Юнайтед» — лучшая команда для этого», — приводит слова Саа OLBG.

В текущем сезоне 29-летний Кейн сыграл за «Тоттенхэм» 39 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.

Его команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков за 28 матчей.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Луи Саа
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