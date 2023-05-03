Сэм Эллардайс возглавил «Лидс»

«Лидс» официально объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды.

Специалист сменил на должности Хави Грасию, под руководством которого клуб провел 12 матчей.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», который он покинул летом 2021 года. До этого 68-летний специалист возглавлял «Эвертон», «Кристал Пэлас», сборную Англии, «Сандерленд», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Болтон».

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков за 34 матча.