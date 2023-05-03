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Сегодня, 14:23

Эллардайс — о «Лидсе»: «Надеюсь, мы сможем сохранить этот потрясающий клуб в АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Английский тренер Сэм Эллардайс прокомментировал назначение на пост наставника «Лидса».

«Я знаю, что у «Лидса» большие проблемы. Я видел много неприятностей раньше и надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и сохранить этот потрясающий клуб в АПЛ, даже несмотря на то, что у нас всего четыре матча. Я был шокирован, я никогда не думал, что на этом этапе сезона кто-то может предложить работу. Когда на телефоне высветилось имя, которое мне было довольно хорошо знакомо, я сразу понял, кто это», — приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», который он покинул летом 2021 года. До этого 68-летний специалист возглавлял «Эвертон», «Кристал Пэлас», сборную Англии, «Сандерленд», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Болтон».

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков за 34 матча.

Футбол
ФК Лидс
Сэм Эллардайс
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