Силва уверен, что «Арсенал» будет одним из главных претендентов на титул чемпиона АПЛ в этом сезоне

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва поделился мнением о выступлении «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ.

«Мы очень уважаем «Арсенал». На мой взгляд, они будут даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Качество, которое они демонстрируют, впечатляет, и я должен сказать, что они снова станут соперниками [в борьбе за титул], потому что у них есть качество, тренер и другие моменты», — заявил Силва.

В матче 3-го тура чемпионата Англии, который прошел 26 августа, «Фулхэм» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2).

На данный момент «канониры» с 7 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, команда Силвы расположилась на 11-й строчке (4 очка).