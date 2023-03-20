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Сегодня, 21:45

Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривают японского полузащитника «Брайтона» Митому

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Полузащитник «Брайтона» Каору Митома может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Скауты манкунианцев присутствовали на последних матчах «Брайтона», чтобы последить за игрой 25-летнего японца.

Митома выступает за «Брайтон» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за «чаек» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.

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