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Сегодня, 14:10

Sky Sports: Окслейд-Чемберлен проходит медицинское обследование в «Бешикташе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу «Бешикташ», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня футболист проходит медицинское обследование для стамбульского клуба. Ожидается, что англичанин официально подпишет контракт с турецким клубом уже сегодня.

29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.

В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».

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Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/31771/12476234/transfer-centre-live-harry-kane-moises-caicedo-and-kylian-mbappe-latest?postid=6279304#liveblog-body
Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Ливерпуль
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