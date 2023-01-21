Экс-игрок сборной Англии Алан Смит поделился мнением о будущем защитника Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» нужно сохранить Магуайра. Он обладает характером, который необходим в раздевалке каждой команды. Иначе его бы не назначили капитаном. Магуайр — сильная личность, он справится со всеми трудностями. Уверен, что настанет время, и он будет востребован в клубе", — цитирует Смита Metro.

29-летний защитник играет за «МЮ» с августа 2019 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.