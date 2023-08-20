Собослаи оценил свою игру против «Бонмута»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, что думает о своей игре против «Борнмута» (3:1) во втором туре АПЛ.

«Я прекрасно чувствую себя, и надеюсь, что в будущем смогу еще больше радовать болельщиков. После пропущенного гола мы показали быструю реакцию, никакого стресса, мы контролировали мяч, поменяли кое-какие вещи, и это сработало. Конечно, мы будем прибавлять», — цитирует Собослаи BBC Sport.

Доминик перешел в «Ливерпуль» в это летнее трансферное окно. Он заключил с клубом контракт до лета 2028 года.