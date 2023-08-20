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Сегодня, 10:44

Клопп объяснил уход своих игроков в Саудовскую Аравию

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферы полузащитников Фабиньо и Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии.

«Парни лично обратились ко мне с просьбой уйти. Когда они озвучили условия, которые им предложили, я понял, что у нас нет шансов их удержать. Там невероятные финансовые возможности», — цитирует специалиста Sport1.de.

Футболисты покинули «Ливерпуль» этим летом.

«Ливерпуль» с 4 очками занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
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 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
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 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
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 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
14
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
17
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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