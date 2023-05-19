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Сегодня, 12:26

Стало известно, почему «Челси» затягивает назначение Почеттино на пост главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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Стало известно, почему затягивается назначение аргентинского специалиста Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Челси».

По информации издания Tribal Football, в руководстве клуба хотят проявить уважение к Фрэнку Лэмпарду, который в данный момент работает с лондонской командой. В «Челси» не собираются объявлять о сделке до завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что о назначении Почеттино будет объявлено в конце следующей недели.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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