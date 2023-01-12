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12 января, 23:29

Тебас заявил, что АПЛ финансово неустойчива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель ла лиги Хавьер Тебас оценил финансовое состояние АПЛ.

«Премьер-лига — это не финансово устойчивое соревнование. Владельцы вливают в нее огромные деньги, и это негативно влияет на рынок. Меня беспокоит, что все клубы АПЛ теряют деньги, там нет никакой устойчивости. В Европе устойчивы только Ла Лига и Бундеслига. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» знают, что клубы АПЛ не собираются присоединяться к их проекту, и потому представляют АПЛ как версию Суперлиги, для которой необходимо создать противовес. Мы без проблем сможем конкурировать с АПЛ. Меня не волнует, что 15-я команда Премьер-лиги покупает игрока сборной Испании. Она делает это себе в убыток, в то время как в Испании терпеть убытки в течение длительного времени запрещено», — приводит слова Тебаса Marca.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Арсенал», набрав 44 очка в 17 матчах. На втором месте — «Манчестер Сити» (39 очков в 17 матчах). На третьем — «Ньюкасл» (35 очков в 18 матчах).

Источник: https://www.marca.com/futbol/primera-division/2023/01/12/63c01727ca47412f7b8b4605.html
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