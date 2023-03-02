Тен Хаг оценил игру Вегхорста в матче против «Вест Хэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего своей команды Ваута Вегхорста в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Вест Хэма» (3:1).

«В этом матче Ваут был одним из лучших на поле. Он был полностью вовлечен в процесс. Вегхорст знает, как нужно располагаться, чтобы приносить пользу. Голы? Они непременно придут. Еще прошло слишком мало времени после его трансфера. Когда он забьет первый в лиге, пойдут и остальные», — передает слова тен Хага Sky Sports.

30-летний нидерландец выступает за «МЮ» на правах аренды с января 2023 года.

Он сыграл за «красных дьяволов» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.