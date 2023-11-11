Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лутоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Лутон Таун» (1:0) в матче 12-го тура АПЛ.

«Нам нужна была победа, и мы ее получили, но мы могли облегчить себе жизнь, забив пораньше. Мы создали моменты, но не смогли забить больше одного мяча. Я доволен победой, и доволен игрой на ноль.

У нас впереди три выездных матча – все важные игры. Мы должны быть готовы к этому. Надеюсь, игроки останутся в форме после перерыва на матчи сборных. Предстоит большая работа», – цитирует тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в АПЛ. «Лутон» (6 очков) остался 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.