О'Нил — о победе над «Тоттенхэмом»: «Я испытываю невероятную гордость за «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 12-го тура АПЛ.

«Сейчас я испытываю невероятную гордость за команду. Я никогда такое не чувствовал за время своей тренерской деятельности. Даже проигрывая 0:1 после 85-й минуты, я был горд. Сравнять счет в добавленное время, а затем победить — это просто невероятно. Я был недоволен началом матча, мы были вялыми. Никаких оправданий, никаких спорных судейских решений, мы сами обо всем позаботились», — приводит слова О'Нила ВВС.

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. 27 ноября команда сыграет с «Фулхэмом».