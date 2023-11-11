Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:40

О'Нил — о победе над «Тоттенхэмом»: «Я испытываю невероятную гордость за «Вулверхэмптон»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 12-го тура АПЛ.

«Сейчас я испытываю невероятную гордость за команду. Я никогда такое не чувствовал за время своей тренерской деятельности. Даже проигрывая 0:1 после 85-й минуты, я был горд. Сравнять счет в добавленное время, а затем победить — это просто невероятно. Я был недоволен началом матча, мы были вялыми. Никаких оправданий, никаких спорных судейских решений, мы сами обо всем позаботились», — приводит слова О'Нила ВВС.

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. 27 ноября команда сыграет с «Фулхэмом».

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Читайте также
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лутоном»

Тен Хаг дисквалифицирован на один матч АПЛ из-за перебора карточек