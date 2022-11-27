Тен Хаг нашел для «МЮ» замену Криштиану Роналду

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с заменой португальца Криштиану Роналду. Его место в клубе могут занять Рафаэл Леау из «Милана» или форвардов ПСВ Коди Гакпо, пишет ESPN.
По данным излания, специалист хочет видеть одного из игроков в своей команде в зимнее трансферное окно.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.
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Основные источники исследования