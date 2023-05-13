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Сегодня, 03:59

Тиагу Силва готов уйти из «Челси» ради «Фулминенсе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тиагу Силва.
Фото Global Look Press
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Защитник «Челси» Тиагу Силва готов отказаться от своего последнего сезона в АПЛ и вернуться в чемпионат Бразилии.

Как сообщает Globo Esporte, 38-летний бразилец хочет завершить карьеру во «Флуминенсе», отыграв еще год в своем первом клубе. Он хочет там воссоединиться с Марселу, который несколько недель назад вернулся в Бразилию.

Действующий контракт игрока, которому в сентябре исполнится 39 лет, рассчитан до 2024 года. В этом сезоне Силва сыграл в 32 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Тиагу Силва
Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
ФК Челси
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