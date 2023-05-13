Тиагу Силва готов уйти из «Челси» ради «Фулминенсе»

Сегодня, 03:59
Защитник «Челси» Тиагу Силва готов отказаться от своего последнего сезона в АПЛ и вернуться в чемпионат Бразилии.
Как сообщает Globo Esporte, 38-летний бразилец хочет завершить карьеру во «Флуминенсе», отыграв еще год в своем первом клубе. Он хочет там воссоединиться с Марселу, который несколько недель назад вернулся в Бразилию.
Действующий контракт игрока, которому в сентябре исполнится 39 лет, рассчитан до 2024 года. В этом сезоне Силва сыграл в 32 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.