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Сегодня, 16:40

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в хорватском полузащитнике Майере

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании полузащитника сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майера, сообщает Jeunes Footeux.

По данным источника, английские клубы считают, что 25-летний футболист имеет потенциал стать одним из лучших на своей позиции в Европе.

Майер перешел в «Ренн» в 2021 году за 12 миллионов евро из загребского «Динамо». Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах за французский клуб во всех турнирах.

Источник: Jeunes Footeux

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ИТБ1 (1.5)

17%

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П1

26%

1.88

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Х2

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1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
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