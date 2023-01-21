«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в хорватском полузащитнике Майере

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании полузащитника сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майера, сообщает Jeunes Footeux.

По данным источника, английские клубы считают, что 25-летний футболист имеет потенциал стать одним из лучших на своей позиции в Европе.

Майер перешел в «Ренн» в 2021 году за 12 миллионов евро из загребского «Динамо». Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах за французский клуб во всех турнирах.