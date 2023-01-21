«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в хорватском полузащитнике Майере

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«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании полузащитника сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майера, сообщает Jeunes Footeux.
По данным источника, английские клубы считают, что 25-летний футболист имеет потенциал стать одним из лучших на своей позиции в Европе.
Майер перешел в «Ренн» в 2021 году за 12 миллионов евро из загребского «Динамо». Контракт рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах за французский клуб во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования