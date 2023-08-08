«Челси» сообщил, что Нкунку перенес операцию и выбыл на длительный период

Сегодня, 16:57
«Челси» на официальном сайте сообщил подробности травмы нападающего Кристофера Нкунку.
Сообщается, что игрок выбыл на длительный период из-за травмы колена. Нкунку перенес операцию и начнет реабилитационную программу под наблюдением медицинского штаба клуба.
25-летний француз получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Его заменили на 22-й минуте встречи.
Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» в июне за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.