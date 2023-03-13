«Тоттенхэм» в апреле проведет переговоры о будущем Конте в клубе

«Тоттенхэм» все еще не определился с будущим главного тренера клуба Антонио Конте, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Решающая встреча руководства «шпор» и итальянского специалиста ожидается в апреле. Прямо сейчас «Тоттенхэм» не вступает в переговоры с возможными сменщиками Конте. Его контракт с клубом завершается в конце сезона.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. В нынешнем сезоне лондонцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. В марте «шпоры» вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Милану» (0:1; 0:0).