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Руни — о лишении Магуайра капитанства: «Ему лучше уйти из «МЮ». Тен Хаг в него не верит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что защитник Харри Магуайру стоит покинуть клуб.

«Как он будет и дальше играть в клубе, который лишил его капитанской повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Харри в положение, когда он должен решить, что делать дальше. Я уверен, что Харри захочет уйти, чтобы играть — ради себя, ради своей карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего успеха. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти», — приводит слова Руни The Athletic.

16 июля стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг принял решение лишить 30-летнего игрока капитанской повязки. Магуайр заявил, что разочаровым этим.

Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Уэйн Руни
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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