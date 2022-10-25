Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в «Астон Вилле»

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Новоиспеченный главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему согласился на работу в бирмингемском клубе.
«Поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект.
Это и персональное, и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями.
Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от нее отказываться», — цитирует Эмери Sky Sports.
Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.
В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования