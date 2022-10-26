Конте обратился к руководству «Тоттенхэма» с просьбой подписать качественных игроков в январе

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клубу в зимнее трансферное окно необходимо провести качественную трансферную кампанию для того, чтобы продолжать борьбу в АПЛ и еврокубках.
«Думаю, что клуб очень хорошо понимает важность привлечения важных игроков, хороших игроков в январе. Этот сезон будет более сложным, чем прошлый, потому что после трансферного рынка вы видели, что многие команды потратили большие деньги, — сказал Конте Sky Sports.
«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования