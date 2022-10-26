Конте обратился к руководству «Тоттенхэма» с просьбой подписать качественных игроков в январе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клубу в зимнее трансферное окно необходимо провести качественную трансферную кампанию для того, чтобы продолжать борьбу в АПЛ и еврокубках.

«Думаю, что клуб очень хорошо понимает важность привлечения важных игроков, хороших игроков в январе. Этот сезон будет более сложным, чем прошлый, потому что после трансферного рынка вы видели, что многие команды потратили большие деньги, — сказал Конте Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка в 12 матчах.