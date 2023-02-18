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Сегодня, 18:57

Эмери: «Стыдно проиграть дома два матча со счетом 2:4»

Иван Шитик
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото Reuters
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери раскритиковал игру команды в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:4).

«Стыдно проиграть дома два матча со счетом 2:4. В целом игра была плохой.

Мы не следовали нашему плану на игру, чтобы попытаться контролировать мяч, иметь больше владения, пытаться агрессивнее атаковать. Вместо этого мы постоянно теряли мячи и позволили сопернику завладеть инициативой.

Очень неприятный результат. Нужно будет проделать серьезную работу над ошибками", — приводит слова Эмери Football London.

После этой игры «Арсенал» вновь возглавил таблицу АПЛ (54 очка), «Астон Вилла» осталась на 11-й строчке (28 баллов).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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