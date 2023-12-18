В Бельгии ограбили дом Кевина Де Брейне

Дом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в Бельгии подвергся ограблению, сообщает издание HLN.

Инцидент произошел 16 декабря. Грабители проникли в дом футболиста в Хесден-Золдере и забрали вещи, находившиеся в здании, при этом не уточняется, что именно они украли.

Жена Де Брейне и трое их детей не находились в доме в момент ограбления. Сам футболист в данный момент находится вместе с «Манчестер Сити» в Саудовской Аравии, в которой проходит клубный чемпионат мира.

«Манчестер Сити» проведет первый матч на турнире 19 декабря — в этот день команда встретится с японским клубом «Урава Ред Даймондс».