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Сегодня, 15:11

В Бельгии ограбили дом Кевина Де Брейне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press
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Дом полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне в Бельгии подвергся ограблению, сообщает издание HLN.

Инцидент произошел 16 декабря. Грабители проникли в дом футболиста в Хесден-Золдере и забрали вещи, находившиеся в здании, при этом не уточняется, что именно они украли.

Жена Де Брейне и трое их детей не находились в доме в момент ограбления. Сам футболист в данный момент находится вместе с «Манчестер Сити» в Саудовской Аравии, в которой проходит клубный чемпионат мира.

«Манчестер Сити» проведет первый матч на турнире 19 декабря — в этот день команда встретится с японским клубом «Урава Ред Даймондс».

Кевин де Брейне
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Манчестер Сити
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