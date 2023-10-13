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Сегодня, 18:30

В «Челси» Азару запрещали покупать бургеры в фудтраке возле стадиона «Стэмфорд Бридж»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Во время выступления бельгийского нападающего Эдена Азара в «Челси» руководство английского клуба запретило ему покупать бургеры в фудтраке напротив «Стэмфорд Бридж», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководству «Челси» не нравилось, что после домашних матчей Азар шел в фудтрак за бургерами и другим фастфудом. В клубе запретили игроку посещать этот фудтрак с целью повлиять положительным образом на его физическую форму.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12627377/Chelsea-ban-BURGER-VAN-Eden-Hazard.html
Эден Азар
Футбол
ФК Челси
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