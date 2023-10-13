В «Челси» Азару запрещали покупать бургеры в фудтраке возле стадиона «Стэмфорд Бридж»

Во время выступления бельгийского нападающего Эдена Азара в «Челси» руководство английского клуба запретило ему покупать бургеры в фудтраке напротив «Стэмфорд Бридж», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководству «Челси» не нравилось, что после домашних матчей Азар шел в фудтрак за бургерами и другим фастфудом. В клубе запретили игроку посещать этот фудтрак с целью повлиять положительным образом на его физическую форму.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год.

10 октября 32-летний Азар в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Он заявил, что необходимо уметь остановиться в нужный момент.

Азар выступал за «Лилль», «Челси» и «Реал». В составе сборной Бельгии он становился бронзовым призером ЧМ-2018. У игрока 33 гола и 36 результативных передач в 126 играх за национальную команду.