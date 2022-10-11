В «Челси» рассказали о состоянии травмированного Канте

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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии полузащитника Нголо Канте.
«Мы смотрим на реакцию Нголо на нагрузки на тренировках. Пока она, очевидно, не идеальна. Нужно подождать еще немного. Конечно, это печально для нас», — приводит Goal слова Поттера.
Канте принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа из-за мышечной травмы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования