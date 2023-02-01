В «Челси» считают, что «ПСЖ» не проявил достаточную настойчивость для оформления трансфер Зиеша

В «Челси» отказались признать, что именно английский клуб оказался виновен в срыве перехода полузащитника Хакима Зиеша в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.

В руководстве лондонского клуба считают, что французская сторона не проявила достаточную настойчивость для оформления трансфера или ускорения переговоров.

Также в «Челси» подчеркивают, что в дедлайн клуб бросил все силы на то, чтобы оформить трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

По данным L'Equipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.

Кроме того, задержка связана с тем, что лондонцы долго пытались убедить «ПСЖ» включить право выкупа в арендное соглашение.