В «Челси» считают, что «ПСЖ» не проявил достаточную настойчивость для оформления трансфер Зиеша

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В «Челси» отказались признать, что именно английский клуб оказался виновен в срыве перехода полузащитника Хакима Зиеша в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.
В руководстве лондонского клуба считают, что французская сторона не проявила достаточную настойчивость для оформления трансфера или ускорения переговоров.
Также в «Челси» подчеркивают, что в дедлайн клуб бросил все силы на то, чтобы оформить трансфер полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.
По данным L'Equipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.
Кроме того, задержка связана с тем, что лондонцы долго пытались убедить «ПСЖ» включить право выкупа в арендное соглашение.
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