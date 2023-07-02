Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:38

«Лейпциг» хочет заработать на продаже Гвардиола в «Манчестер Сити» более 100 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Йошко Гвардиол (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль подтвердил, что клуб ведет переговоры по продаже защитника Йошко Гвардиола в «Манчестер Сити».

«Гвардиол хочет перейти в «Манчестер Сити». Мы ведем переговоры. Если получим 100 миллионов евро и бонусы, то Йошко окажется в надежных руках Хосепа Гвардиолы. Этот трансфер сделает Йошко самым дорогим защитником в истории», — приводит LVZ слова Эберля.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 21-летний хорват забил 3 гола в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вулверхэмптон» отклонил предложение «Наполи» о покупке Килмана