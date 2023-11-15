Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:09

В «Манчестер Сити» отреагировали на слухи об интересе «Реала» к Холанну

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что нападающий команды Эрлин Холанн в ближайшем будущем не перейдет в «Реал».

«Холанн счастлив в «Манчестер Сити». Он добился невероятных успехов, и думаю, что он будет играть за нас еще много лет», — приводит слова Сориано RAC1.

Ранее AS сообщал, что «Реал» может активировать опцию выкупа Холанна. В контракте норвежца есть пункт о праве покупки за 200 миллионов евро.

23-летний нападающий перешел в «Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 51,2 миллиона фунтов. Контракт Холанна рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Украинский чемпион мира по рыбалке отказался вернуться в страну после турнира в Италии
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Кандидаты в президенты США заявили о намерении усадить Украину за стол переговоров
Консул РФ в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Галлахер рассчитывает продлить контракт с «Челси»