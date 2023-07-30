В «Манчестер Сити» прокомментировали новый контракт Аке

Сегодня, 09:08
Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал новый контракт защитника Натана Аке. Соглашение с 28-летним нидерландцем действует до конца июня 2027 года.
«Мы довольны тем, как прогрессирует этот футболист. Продление контракта — прекрасная новость для «Манчестер Сити». Не сомневаюсь, он был важной частью нашего успеха в минувшем сезоне. Верю, что в будущем он станет еще лучше», — передает слова функционера клубная пресс-служба.
Аке выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 3 гола в 41 матче за «горожан» во всех турнирах.