В «Манчестер Сити» прокомментировали новый контракт Аке

Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал новый контракт защитника Натана Аке. Соглашение с 28-летним нидерландцем действует до конца июня 2027 года.

«Мы довольны тем, как прогрессирует этот футболист. Продление контракта — прекрасная новость для «Манчестер Сити». Не сомневаюсь, он был важной частью нашего успеха в минувшем сезоне. Верю, что в будущем он станет еще лучше», — передает слова функционера клубная пресс-служба.