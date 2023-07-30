Защитник «Манчестер Сити» Аке восхитился игрой под руководством Гвардиолы

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал, что думает о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — лучший наставник. Он футбольный гений, который заставил меня взглянуть на игру под другим углом. Большая честь продолжать работать под его руководством. Очень благодарен ему за все, что он для меня сделал», — цитирует игрока пресс-служба «Сити».

Ранее Аке подписал новый контракт с клубом, рассчитан до середины 2027 года. В прошлом сезоне он выиграл с «Манчестер Сити» требл.