В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали переход Забитцера

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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал переход полузащитника Марселя Забитцера из «Баварии» на правах аренды.
«Марсель — игрок, за которым мы давно наблюдаем. Возможность представилась быстро, и мы знали, что он человек, обладающим способностями и характером. Он повышает качество нашей команды и добавляет опыта, и все мы рады приветствовать его в «Манчестер Юнайтед», — цитирует пресс-слудба клуба Мерто.
Срок арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» с 28-летним австрийцем рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
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Основные источники исследования