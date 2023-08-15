В «Вест Хэме» сомневаются в трансфере Магуайра из «МЮ»

«Вест Хэм Юнайтед» думает отказаться от подписания центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает The Telegraph.

По данным источника, с клубе сомневаются в том, что им удастся закрыть эту сделку. Поэтому «Вест Хэм» начал поиски альтернатив футболисту на трансферном рынке.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.