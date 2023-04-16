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Сегодня, 17:55

«Арсенал» упустил победу над «Вест Хэмом», выигрывая 2:0 к 10-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Вест Хэм» — «Арсенал».
Фото Reuters
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«Арсенал» в гостях сыграл вничью с «Вест Хэмом» в 31-м туре АПЛ — 2:2.

«Канониры» вели 2:0 уже к 10-й минуте встречи по голу забили Габриэл Жезус и Мартин Эдегор. «Вест Хэм» сократил отставание в счете на 33-й минуте благодаря голу Саида Бенрама с пенальти. На 55-й минуте счет сравнял Джаррод Боуэн. За три минуты до этого одиннадцатиметровый не реализовал Букайо Сака.

«Арсенал» с 74 очками продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 4 балла, но у команды Пепа Гвардиолы есть игра в запасе. «Вест Хэм» набрал 31 очко и идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
16 апр, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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