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Сегодня, 17:30

«Челси» не смог обыграть «Вест Хэм»

Иван Шитик
Корреспондент
11 февраля. «Вест Хэм» — «Челси» — 1:1.
Фото Reuters
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«Челси» не смог обыграть на выезде «Вест Хэм» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На 16-й минуте счет открыл нападающий «синих» Жоау Феликс, для которого этот гол стал первым в составе английской команды.

Однако на 28-й минуте счет сравнял защитник «Вест Хэма», экс-игрок «Челси» Эмерсон.

В конце второго тайма «молотобойцы» еще раз поразили ворота соперника, но взятие ворот было отменено после подсказки ВАР из-за офсайда.

«Челси» набрал 31 очко и остается на девятом месте в турнирной таблице. «Вест Хэм» занимает 15-ю строчку (20 очков).

За 8 последних матчей у «Челси» 1 победа, 4 ничьих и 3 поражения. «Синие» смогли забить всего 4 мяча за этот отрезок.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
11 февр, 15:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Челси
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
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