Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:35

«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вест Хэм» хочет подписать защитника Харри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает The Guardian.

По информации источника, «Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее клуб предлагал 30 миллионов фунтов за защитника.

Основной проблемой может стать то, что Магуайр получил повышение зарплаты из-за попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

26-летний полузащитник является воспитанником «МЮ». В сезоне-2022/23 он провел за английский клуб 39 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2023/aug/07/west-ham-32m-ajax-midfielder-edson-alvarez
Харри Магуайр
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»
«У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Челси» Моуринью рассказал об отношениях с Абрамовичем

Де Брейне поделился эмоциями от поражения «Манчестер Сити» от «Арсенала» в Суперкубке Англии