«Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея

«Вест Хэм» хочет подписать защитника Харри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея, сообщает The Guardian.

По информации источника, «Вест Хэм» готов заплатить 55-60 миллионов фунтов за двоих футболистов. Отмечается, что ранее клуб предлагал 30 миллионов фунтов за защитника.

Основной проблемой может стать то, что Магуайр получил повышение зарплаты из-за попадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

26-летний полузащитник является воспитанником «МЮ». В сезоне-2022/23 он провел за английский клуб 39 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.