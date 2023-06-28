Источник: «Вест Хэм» отклонил рекордное предложение «Арсенала» за Райса

«Вест Хэм» ответил отказом на рекордное предложение «Арсенала» за переход полузащитника Деклана Райса, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

«Канониры» предлагали за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

На игрока также претендует «Манчестер Сити».

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций. Контракт игрока с «молотобойцами» действует до лета 2024 года.