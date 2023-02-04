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Виейра об аренде Луконги: «Мы знаем, какого игрока берем. Он поможет «Кристал Пэлас»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра поделился мнением об аренде полузащитника Самби Локонги у «Арсенала».

«Я разговаривал со спортивным директором Эду, не с Микелем Артетой. Эду действительно дал мне представление об игроке на поле и за его пределами. Мы знаем, какого игрока берем и какую сторону игры ему нужно улучшить. Он поможет нам», — приводит слова Виейра журналист Фабрицио Романо.

23-летний бельгиец перешел в «Кристал Пэлас» 1 февраля на правах аренды до лета. В зимнее трансферное окно «Арсенал» отклонил предложение «Монако» по покупке игрока.

В текущем сезоне Локонга сыграл за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
Патрик Виейра
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