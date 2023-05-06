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Сегодня, 13:08

Виллиан заявил, что больше никогда не вернется в Бразилию для игры в футбол

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал, что больше никогда не вернется в Бразилию для игры в футбол. Когда хавбек выступал за «Коринтианс», местные фанаты угрожали его семье из-за плохой игровой формы.

«Я больше никогда не вернусь в Бразилию, чтобы играть там в футбол. Я увидел там безжалостное давление, которое иногда перерастало в насилие и угрозы семье и детям. Я должен защищать свою семью», — цитирует Виллиана Football Daily.

Виллиан проводит свой дебютный сезон за «Фулхэм», ранее футболист провел 7 лет в «Челси», с которым дважды становился чемпионом Англии.

Виллиан да Силва (Виллиан)
ФК Фулхэм
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