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Сегодня, 19:48

Троссард о трех ассистах в матче с «Фулхэмом»: «Всегда стараюсь внести свой вклад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Арсенала» Леандро Троссард прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Когда побеждаем, мы всегда счастливы. Знали, что это будет трудная игра. Мы действительно хорошо справились. Отличная победа для нас. Я очень доволен тем, что отдал 3 голевые передачи. Я всегда стараюсь внести свой вклад. Сегодня это получилось. Я просто очень рад, что мы выиграли», — приводит слова Троссарда ВВС.

Троссард стал первым игроком в истории АПЛ, сделавшим три голевые передачи в первом тайме выездного матча.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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