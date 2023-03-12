Троссард о трех ассистах в матче с «Фулхэмом»: «Всегда стараюсь внести свой вклад»

Вингер «Арсенала» Леандро Троссард прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Когда побеждаем, мы всегда счастливы. Знали, что это будет трудная игра. Мы действительно хорошо справились. Отличная победа для нас. Я очень доволен тем, что отдал 3 голевые передачи. Я всегда стараюсь внести свой вклад. Сегодня это получилось. Я просто очень рад, что мы выиграли», — приводит слова Троссарда ВВС.

Троссард стал первым игроком в истории АПЛ, сделавшим три голевые передачи в первом тайме выездного матча.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).