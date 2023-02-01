Владелец «Лестера» списал долг клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов

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Президент и владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха полностью списал долг своего клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Бизнесмен регулярно оказывал финансовую поддержку своему клубу, давая в долг деньги и не требуя ни возврата, ни процентов.
У «лис» остаются обязательства по различным кредитам перед банками, но эти суммы незначительны в сравнении с 194 миллионами.
В этом сезоне команда Брендана Роджерса сражается за выживание в АПЛ, находясь в одном очке над зоной вылета.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования