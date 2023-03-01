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Сегодня, 18:30

Владелец «Лидса» Радридзани рассказал, что из-за Луи ван Гала сорвался переход Коди Гакпо

Руслан Минаев
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Владелец «Лидса» Андреа Радридзани рассказал, почему «белые» не смогли подписать нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо во время его выступления в ПСВ.

«Мы были так близки к тому, чтобы подписать Коди Гакпо. Мы согласовали трансфер в августе, прямо в дедлайн, договорились с ПСВ. Но из-за ван Гала (главного тренера сборной Нидерландов на ЧМ-2022. — Прим. «СЭ») все рухнуло. Он позвонил Гакпо и сказал ему подождать из-за чемпионата мира. Потом он перешел в «Ливерпуль», — сказал Радридзани DAZN.

Гакпо перешел в «Ливерпуль» в январе 2023 года за 42 миллиона евро. В этом сезоне он провел за «красных» 9 матчей и забил 2 гола.

На ЧМ-2022 форвард сыграл за сборную Нидерландов пять матчей и забил три мяча.

ФК Ливерпуль
ФК Лидс
Коди Гакпо
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