Вратарь «Арсенала» Тернер может перейти в «Ноттингем Форест»

Сегодня, 17:07
Вратарь «Арсенала» Мэтт Тернер близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports.
По данным источника, стороны договорились о трансфере 29-летнего американца. «Канониры» получат за переход голкипера 7 миллионов фунтов стерлингов, еще 3 миллиона могут получить в виде бонусов.
Также сообщается, что Тернер в ближайшее время пройдет медицинское обследование для перехода в «Ноттингем Форест».
Голкипер выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне Тернер провел 7 матчей, пропустил 4 гола и 4 раза сыграл на ноль.
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