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Сегодня, 16:20

Вратарь «МЮ» Онана пропустил с центра поля в товарищеском матче с «Лансом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Андре Онана.
Фото Reuters
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Новый голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустил гол ударом с центра поля в товарищеском матче с «Лансом».

Вратарь английского клуба далеко вышел из ворот, в то время как защитник «МЮ» Диогу Далот сделал неточный пас на своей половине поля. Нападающий французской команды Флориан Сотока воспользовался ошибкой соперника и нанес точный удар из центрального круга.

На момент публикации новости счет в матче 3:1 в пользу «МЮ».

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Клуб заплатил за него около 55 миллионов евро.

Андре Онана
ФК Ланс
ФК Манчестер Юнайтед
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